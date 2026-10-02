Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В результате детонации БПЛА в Яковлевском округе Белгородской области пострадал двухлетний мальчик, сообщает региональный оперативный штаб в пятницу.

"В Яковлевском округе в посёлке Томаровка в результате детонации беспилотника двухлетний мальчик получил травму глаза и осколочные ранения мягких тканей лица", - говорится в сообщении.

Ребенок госпитализирован в местную детскую клиническую больницу.

На месте атаки повреждены остекление и кровля двух социальных объектов.