Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max в воскресенье.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.

Ранее в агентстве сообщали о введении подобных ограничений в столичном аэропорту Внуково.