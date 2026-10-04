Ангар горит в Хабаровске на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Хабаровске пожарные ликвидируют возгорание в ангаре с производством отсевоблоков, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Происходит загорание ангара с производством отсевоблоков на площади 1000 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Позднее в МЧС проинформировали о локализации пожара.

"Пожар локализован. На месте работают восемь единиц техники и 23 человека", - сообщили в пресс-службе.