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Ангар горит в Хабаровске на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Хабаровске пожарные ликвидируют возгорание в ангаре с производством отсевоблоков, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Происходит загорание ангара с производством отсевоблоков на площади 1000 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Позднее в МЧС проинформировали о локализации пожара.

"Пожар локализован. На месте работают восемь единиц техники и 23 человека", - сообщили в пресс-службе.

МЧС РФ Хабаровск
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