28 беспилотников уничтожено над Калужской областью

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - 8 БПЛА ликвидировано над 12 округами Калужской области, а также над окраинами Калуги и Обнинска, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 28 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал Шапша в своем канале в мессенджере Max.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.