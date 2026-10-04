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ВСУ 141 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Есть погибшие

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 141 атаке по территории региона за прошедшие сутки, есть погибшие и пострадавшие.

"За минувшие сутки ВСУ 141 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Удары были нанесены по Белгороду и 16 округам. ВСУ совершили восемь артиллерийских обстрелов и 11 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом сбито и подавлено 182 беспилотника.

Во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больницах скончались двое: женщина, получившая тяжелые травмы накануне во время вечерней атаки в Белгороде, и мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября.

Кроме того, в областном центре и двух округах получили ранения 12 человек, включая четверых детей. Двое из них - 16-летний юноша и один взрослый - находятся в тяжелом состоянии. При необходимости будем направлять их в федеральные клиники, добавил Шуваев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Краснояружский округ Грайворонский округ Александр Шуваев
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