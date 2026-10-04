ВСУ 141 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Есть погибшие
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 141 атаке по территории региона за прошедшие сутки, есть погибшие и пострадавшие.
"За минувшие сутки ВСУ 141 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.
Удары были нанесены по Белгороду и 16 округам. ВСУ совершили восемь артиллерийских обстрелов и 11 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА.
За сутки над регионом сбито и подавлено 182 беспилотника.
Во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больницах скончались двое: женщина, получившая тяжелые травмы накануне во время вечерней атаки в Белгороде, и мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября.
Кроме того, в областном центре и двух округах получили ранения 12 человек, включая четверых детей. Двое из них - 16-летний юноша и один взрослый - находятся в тяжелом состоянии. При необходимости будем направлять их в федеральные клиники, добавил Шуваев.