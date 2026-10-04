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Путин поздравил с праздником личный состав и гражданский персонал Космических войск

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с праздником - Днем Космических войск - отметил, что личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России.

"Благодаря самоотверженному труду и таланту нескольких поколений выдающихся конструкторов, учёных, инженеров, испытателей, военных специалистов наша страна получила надежный ракетно-космический "щит" - действенный инструмент поддержания глобального стратегического паритета. Были созданы уникальные технологии, сформирован мощный научный и производственный задел", - говорится в поздравительной телеграмме президента командованию, личному составу и ветеранам Космических войск, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

"Сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооружённым Силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Важно и дальше наращивать возможности орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и техники, проводить перспективные исследования", - подчеркнул Путин.

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