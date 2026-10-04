Атака 28 БПЛА отражена в Адыгее

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Силами ПВО в Майкопе и пригороде (Адыгея) перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем канале в Max.

"Минувшей ночью в Майкопе и пригороде была отражена атака вражеских БПЛА - силами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Кумпилов.

По его словам, зафиксированы повреждения кровли и остекления нескольких частных домовладений. Администрацией города будет оказана необходимая помощь.