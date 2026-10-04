Два человека ранены при ударах дронов в Брянской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки дронов на регион, есть пострадавшие.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 153 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

Он сообщил, что в Новозыбковском городском округе возле посёлка Мамай дрон-камикадзе ВСУ поразил движущийся микроавтобус. Мирный житель получил осколочные ранения. В Почепском районе, рядом с посёлком Роща, с беспилотника было сброшено взрывное устройство, в результате пострадал мужчина.