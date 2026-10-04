Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ в Туркменистане

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в саммите СНГ в Туркменистане и проведет ряд мероприятий в Москве, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.

"Президент снова отправляется в командировку - теперь в Туркменистан. Саммит СНГ. Также в День учителя пройдет встреча с лауреатами премии "Учитель года", - сказал Зарубин.

Кроме того, по его словам, Путин откроет одно из высокотехнологичных предприятий и проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.