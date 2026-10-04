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Экипажи танков Т-80БВМ нанесли поражение силам "противника" на учениях "Центр-2026"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2026" экипажи танков Т-80БВМ во взаимодействии с расчетами разведывательных БПЛА нанесли огневое поражение живой силе и боевым средствам условного противника, сообщило министерство обороны РФ.

"Танковые экипажи нанесли поражение осколочно-фугасными боеприпасами по "противнику", осуществляющему отход с ранее занятого рубежа. Огонь велся с закрытых огневых позиций, что позволяло минимизировать риски обнаружения и поражения танков, одновременно сохраняя возможность наносить точные удары по целям", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, "от расчетов разведывательных БПЛА танкисты получали оперативные данные о местоположении целей, их характере и динамике перемещения".

"Беспилотные аппараты в реальном времени передавали видеопоток и координаты, что позволяло экипажам быстро готовить данные для стрельбы и корректировать огонь после первых выстрелов. Контроль результатов огневого поражения также осуществлялся с привлечением средств воздушной разведки", - информирует Минобороны.

Отработка задач осуществлялась в ходе этапа практических действий СКШУ "Центр-2026" на полигоне "Юргинский" в Кемеровской области, сказано в сообщении.

Центр-2026 Минобороны
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