Минобороны РФ заявило о сжатии кольца окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России сжимают кольцо окружения подразделений украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, "в кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Продолжается уничтожение окружённых формирований противника в районах населённых пунктов Рубленое, Нефедовка, Купино и Черное Харьковской области".

Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Уничтожен пункт управления БПЛА, говорится в сводке.

"В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населённых пунктов Приколотное и Аннополье Харьковской области. Наносится огневое поражение по противнику в населённых пунктах Бережное, Подсреднее, Курганное и Малый Бурлук Харьковской области", - информирует Минобороны.

За сутки войсками группировки "Север" в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Сосновка, Купино, Пионер, Одноробовка и Подсреднее, говорится в сводке.

В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям аэромобильной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Кияница, Вакаловщина и Лужки.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию", - сказано в сообщении.