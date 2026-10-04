Поиск

Минобороны РФ заявило о сжатии кольца окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России сжимают кольцо окружения подразделений украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, "в кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Продолжается уничтожение окружённых формирований противника в районах населённых пунктов Рубленое, Нефедовка, Купино и Черное Харьковской области".

Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Уничтожен пункт управления БПЛА, говорится в сводке.

"В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населённых пунктов Приколотное и Аннополье Харьковской области. Наносится огневое поражение по противнику в населённых пунктах Бережное, Подсреднее, Курганное и Малый Бурлук Харьковской области", - информирует Минобороны.

За сутки войсками группировки "Север" в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Сосновка, Купино, Пионер, Одноробовка и Подсреднее, говорится в сводке.

В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям аэромобильной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Кияница, Вакаловщина и Лужки.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ заявили о боях в северной и центральной частях Доброполья

Минобороны заявило, что усилит удары по Украине после заявления Зеленского

Минобороны РФ заявило о ночном украинском ударе по жилым кварталам Белгорода

Роспотребнадзор заявил о стабильной обстановке в Иркутской области

Возгорание на территории предприятия на Кубани произошло от падения обломков БПЛА

Песков назвал отражение внешней агрессии замыслом учений ВС РФ под Челябинском

 Песков назвал отражение внешней агрессии замыслом учений ВС РФ под Челябинском

В Кремле сообщили о начале подготовки традиционной "Прямой линии" президента РФ

Белый дом создал рабочую группу для изучения рисков и возможностей ИИ

Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе

 Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12078 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3830 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов