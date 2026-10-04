Военные сообщили об ударах по объектам транспортной инфраструктуры Украины, складам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры Украины, складам военного имущества, местам хранения дронов, сообщило Минобороны России в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам военного имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны сообщило, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах.