Ахмед Дудаев стал председателем парламента Чечни

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Чечни и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев избран председателем парламента республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице во "Вконтакте".

"Принял участие в первом заседании парламента Чеченской Республики шестого созыва. В ходе заседания депутаты избрали руководство законодательного органа республики. По итогам голосования председателем парламента избран Ахмед Дудаев", - написал Кадыров.

По его словам, Дудаев начал деятельность с должности ведущего специалиста и прошел все ступени профессионального и государственного роста.

Пост председателя парламента Чечни с 15 мая 2024 года занимал Шаид Жамалдаев.