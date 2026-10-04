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Ахмед Дудаев стал председателем парламента Чечни

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Чечни и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев избран председателем парламента республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице во "Вконтакте".

"Принял участие в первом заседании парламента Чеченской Республики шестого созыва. В ходе заседания депутаты избрали руководство законодательного органа республики. По итогам голосования председателем парламента избран Ахмед Дудаев", - написал Кадыров.

По его словам, Дудаев начал деятельность с должности ведущего специалиста и прошел все ступени профессионального и государственного роста.

Пост председателя парламента Чечни с 15 мая 2024 года занимал Шаид Жамалдаев.

Ахмед Дудаев Чечня
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