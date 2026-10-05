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Что случилось этой ночью: понедельник, 5 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США перебросили стратегические бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд в места постоянного базирования в связи с угрозой безопасности.

- Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС, сменив на этом посту астронавта NASA Джессику Меир.

- Флавиу Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии, который запланирован на 25 октября.

- Рыболовецкое судно, на борту которого находились 11 человек, перевернулось у берегов южнокорейского острова Чеджу. Девять человек удалось спасти, двое пропали без вести.

- Два человека погибли, еще 35 получили ранения в результате стрельбы на уличной вечеринке в штате Джорджия. Не менее 25 пострадавших доставлены в больницы.

- Представитель КСИР Али Фадави заявил, что иранские силы вынудили корабли ВМС США отойти на 1 тыс. км от побережья страны.

- Хуситы заявили, что Саудовская Аравия за прошедшие сутки нанесла более 100 ударов по ряду районов Йемена, в том числе по столице Сане.

- Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили команду Норвегии в четвертом туре Лиги наций УЕФА.

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