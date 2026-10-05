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Курский губернатор сообщил о двоих раненных в результате атак БПЛА

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В приграничных районах Курской области в результате атак БПЛА 4 октября были ранены два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В деревне Викторовка Рыльского района в результате атаки дрона на дом пострадала женщина 1958 года рождения. У нее слепое осколочное непроникающее ранение живота. От вражеского дрона в селе Малое Солдатское Беловского района пострадал 71-летний мужчина. Он получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга", - написал он в Мах.

Обоих раненых на машине "скорой" доставили в Курскую областную больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Рыльский район Беловский район Курская область
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