Курский губернатор сообщил о двоих раненных в результате атак БПЛА

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В приграничных районах Курской области в результате атак БПЛА 4 октября были ранены два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В деревне Викторовка Рыльского района в результате атаки дрона на дом пострадала женщина 1958 года рождения. У нее слепое осколочное непроникающее ранение живота. От вражеского дрона в селе Малое Солдатское Беловского района пострадал 71-летний мужчина. Он получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга", - написал он в Мах.

Обоих раненых на машине "скорой" доставили в Курскую областную больницу.