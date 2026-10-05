В Курской области за сутки в результате атак есть погибший и пострадавшие

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 217 беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки, с 9 утра 4 октября, есть погибший и пострадавшие.

По отселенным районам 85 раз била артиллерия, 20 раз с беспилотников сбрасывали взрывные устройства.

В селе Званном Глушковского района погиб 64-летний мужчина. В селе Малое Солдатское Беловского района ранен 71-летний мужчина, в деревне Викторовка Рыльского района - 68-летняя женщина.

В Октябрьском районе был поврежден объект энергетики, частично было нарушено электроснабжение в пяти населенных пунктах (674 дома, 2 388 человек). Вечером 4 октября электроснабжение было восстановлено полностью.

В селе Нижний Мордок Глушковского района поврежден дом. В селе Щекино и деревне Викторовка Рыльского района повреждены два дома. В поселке Рулитино Беловского района повреждены крыша и фасад дома. В селе Илек уничтожен автомобиль. В селе Песчаное поврежден трактор, проинформировал глава региона.