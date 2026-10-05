Поиск

В Курской области за сутки в результате атак есть погибший и пострадавшие

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 217 беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки, с 9 утра 4 октября, есть погибший и пострадавшие.

По отселенным районам 85 раз била артиллерия, 20 раз с беспилотников сбрасывали взрывные устройства.

В селе Званном Глушковского района погиб 64-летний мужчина. В селе Малое Солдатское Беловского района ранен 71-летний мужчина, в деревне Викторовка Рыльского района - 68-летняя женщина.

В Октябрьском районе был поврежден объект энергетики, частично было нарушено электроснабжение в пяти населенных пунктах (674 дома, 2 388 человек). Вечером 4 октября электроснабжение было восстановлено полностью.

В селе Нижний Мордок Глушковского района поврежден дом. В селе Щекино и деревне Викторовка Рыльского района повреждены два дома. В поселке Рулитино Беловского района повреждены крыша и фасад дома. В селе Илек уничтожен автомобиль. В селе Песчаное поврежден трактор, проинформировал глава региона.

Александр Хинштейн Глушковский район Рыльский район Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о задержании двух россиян по подозрению в подготовке теракта

 ФСБ сообщила о задержании двух россиян по подозрению в подготовке теракта

Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

 Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

Собянин сообщил о девяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Школу в Петропавловске-Камчатском эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на полеты

 В столичных аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на полеты

Космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров принял командование МКС

 Космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров принял командование МКС

Что произошло за день: воскресенье, 4 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12088 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов