В Свердловской области выпал первый снег

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Свердловской области в ночь на 5 октября выпал первый снег.

"5.10. Облачно, осадки (мокрый снег, снег), налипание мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова", - сообщает сайт Уралгидромета.

В Екатеринбурге 0 градусов. По прогнозу, уже во вторник в городе осадки уменьшатся, днем потеплеет до 4-6 градусов. В среду осадки прекратятся, температура воздуха составит плюс 7-9 градусов.

По данным свердловской Госавтоинспекции, утром в понедельник "на трассе "Серов - Североуральск - Ивдель" в районе Североуральска температура воздуха опустилась до минус 1 градуса", "дорожное покрытие мокрое, отмечается наличие рыхлого снега, продолжается выпадение мокрого снега".

Как сообщает Миндортранс Челябинской области, в прошедшие выходные на всей территории региона прошли дождь, мокрый снег и снег. Дорожные службы обеспечивали безопасный проезд, обработку дорожного полотна песко-соляной смесью.

ГУ МЧС по Челябинской области уточняет, что из-за неблагоприятных погодных условий на трассе М-5 "Урал" продолжают действовать в веденные с вечера минувшего воскресения ограничения на движение для автобусов, маршрутных такси, грузовиков.

Администрация Златоуста Челябинской области отмечает, что город "накрыл сильный снегопад", с воскресенья городские коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный круглосуточный режим работы.

"Работы не останавливались ночью (в понедельник) и продолжаются до сих пор: ведется расчистка основных автомагистралей, проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами", - сообщила мэрия.

В Кургане утром в понедельник также идет снег, но сразу тает, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Курганской области.

Первый снег был замечен утром в понедельник и в Тюмени.