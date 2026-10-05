Белгородский губернатор сообщил о 153 атаках на регион за сутки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 153 атаках на регион за минувшие сутки.

Удары пришлись по Белгороду и 10 округам, за сутки было 11 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня и 12 сбросов взрывных устройств с БПЛА.

За сутки в регионе были сбиты и подавлены 150 беспилотников.

В результате атак погиб один человек. В Белгородском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил Шуваев.

Оперативный штаб региона сообщил, что за медицинской помощью накануне обратились жители региона, пострадавшие при атаках дронов 3 октября. Так, в Белгороде к врачам обратились женщина и 11-летняя девочка, которые получили акубаротравмы. Ребенок госпитализирован, женщина продолжает лечение амбулаторно.

Кроме того, в больницу обратились двое пострадавших с акубаротравмами, полученными в результате атаки дрона на частный дом в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Лечиться они будут амбулаторно.