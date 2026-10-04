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Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранение при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в районе села Лаптевка Ракитянского округа, сообщил оперативный штаб Белгородской области в воскресенье.

По информации оперштаба, мужчину в тяжелом состоянии бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу.

В поселке Ракитное в результате атаки дрона получили повреждения три машины и остекление одной квартиры в многоквартирном доме.

По информации оперштаба, в селе Нежеголь Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, вследствие чего повреждены кузов и стекла.

В городе Шебекино от взрывов FPV-дронов повреждены два грузовых и два легковых автомобиля, остекление в многоквартирном доме.

В Белгородском округе в селе Никольское при ударе FPV-дрона поврежден автобус.

Кроме того, в результате атак дронов ВСУ еще несколько жилых домов и автомобилей повреждены в ряде населенных пунктов области.

Белгородская область
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