Один человек погиб, еще четверо ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, четверо пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте", - говорится в сообщении.

В городе Грайворон при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина. Ему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в городскую больницу Белгорода.

В городе Шебекино дрон ударил по территории частного дома. У женщины и двух мужчин диагностировали мелкие непроникающие осколочные ранения тела. После оказания помощи они будут переведены в больницу в Белгороде.