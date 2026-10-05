В Кремле не стали комментировать сообщения о сделке по продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не намерен комментировать сообщения относительно сделки по продаже зарубежных активов компании "ЛУКОЙЛ".

О том, видели ли в Кремле сообщения СМИ о том, что сделка по продаже этих активов является частью переговоров об украинском урегулировании между РФ и США, Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в понедельник.

"Я не буду комментировать конкретно это сообщение. Я лишь скажу, что, действительно, в ходе разговоров с американскими визави поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере", - сказал Песков.