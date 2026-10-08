Соглашение о продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" инвесткомпании Carlyle истекло в июле

LUKOIL International теперь ведет "интенсивные переговоры" с другими заинтересованными сторонами

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Соглашение "ЛУКОЙЛа" с американской инвестиционной Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества российской НК, владеющего зарубежными активами группы) в конце июля утратило силу, поскольку не было одобрено OFAC, сообщается в отчете LIG за 2025 год, он датирован 30 сентября.

"В настоящее время ведутся интенсивные переговоры с другими заинтересованными сторонами относительно потенциального приобретения группы компаний LIG", - говорится в документе.

О потенциальной сделке с Carlyle "ЛУКОЙЛ" объявил в январе, не сообщив о каких-либо сроках действия соглашения с компанией. В дальнейшем НК не делала объявлений о судьбе договоренностей с Carlyle.

LUKOIL International в отчете напоминает, что с одобрения OFAC от 31 марта 2026 года LUKOIL Mid-East Limited (Кипр) (через LUKOIL International Upstream Holding B.V., Нидерланды, 100% часть группы LIG) может передать свою 75% долю в нефтяном месторождении Западная Курна-2 в Ираке компании Basra Oil Company в соответствии с контрактом от 23 февраля 2026 года. При этом отмечается, что "в настоящее время невозможно оценить, какие другие дочерние компании или проекты LIG в сфере добычи нефти и газа могут быть приобретены потенциальными покупателями отдельно, и в какой степени дочерние компании или проекты в сфере добычи нефти и газа могут быть проданы напрямую другим покупателям".

"Руководство ожидает успешного завершения переговоров о продаже и подписания соглашения о покупке акций, в результате чего LIG и ее дочерние компании перейдут к новому владельцу. До завершения сделки руководство также рассчитывает на непрерывное продление необходимых лицензий", - отмечается в отчете.

Согласно информации компании, с 30 июня 2026 года с поста управляющего директора LUKOIL International Holding GmbH ушел Роберт Гулла.

OFAC 22 октября 2025 года внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ, после чего НК объявила о намерении продать зарубежные активы, оцениваемые в $20 млрд, и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor. Однако осуществление сделки стало невозможным из-за позиции Минфина США, который её не одобрил. В конце января 2026 года "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle.

НК на момент введения санкций участвовала в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, Республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта "Западная Курна-2" в 2024 году оценивалась в 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% к предыдущему году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т. "ЛУКОЙЛ" по итогам 2025 года полностью списал инвестицию в LIG и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.

США неоднократно продлевали действие временных лицензий, позволяющих активам продолжать работу на период решения вопроса об их будущем. Срок действия последнего продления истекает 22 октября.

Недавно Financial Times сообщила, что бывший владелец футбольного клуба "Челси" финансист-миллиардер Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и влиятельных лиц из стран Персидского залива для подачи заявки на покупку зарубежных активов "ЛУКОЙЛа". По информации издания, в консорциум Боэли входят Корпорация США по финансированию международного развития (US International Development Finance Corporation) и шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян - брат президента ОАЭ. В числе участников также катарская семья миллиардеров Аль-Хайят, тесно сотрудничавшая с Белым домом и членами семьи Трампа в сфере недвижимости и энергетики. Ожидается, что DFC - федеральное агентство США, инвестирующее в зарубежные проекты, - получит долю в новой компании в размере около 15%, сообщили два источника FT. Агентство возглавляет Бен Блэк, сын Леона Блэка, соучредителя частной инвестиционной фирмы Apollo. Семья Аль-Хайят получит меньшую долю, в то время как Боэли и DFC будут контролировать большинство мест в совете директоров.