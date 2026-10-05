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Организаторы канала незаконной миграции продавали трудовые договора по 4 тыс. рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Полицейские ликвидировали в Москве канал незаконной миграции через оформление поддельных трудовых договоров, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, фиктивный трудовой договор обходился в 4 тысячи рублей.

Как уточнила Волк, "противоправную деятельность организовал выходец из одного из государств Центральной Азии". Его сообщники за пределами РФ выполняли свои функции дистанционно, "что обеспечивало высокую степень конспирации".

Фигуранты использовали реквизиты действующей коммерческой организации, а также подконтрольных фирм-однодневок при оформлении поддельных трудовых договоров с иностранцами.

Она уточнила, что полицейские задержали предполагаемого организатора теневой схемы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"При обысках по месту проживания подозреваемого изъяты свыше 1,6 млн рублей, предположительно добытые преступным путем, а также средства связи и различная документация", - добавила представитель МВД.

Ирина Волк МВД Москва
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