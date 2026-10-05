Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС для устриц и лобстеров

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготу по ставке налога на добавленную стоимость для деликатесов - на вырученные деньги можно будет построить две школы или больницу.

"Не стоит забывать и об инвентаризации налоговых льгот. Знаю, что работа по этим направлениям ведётся, но, на наш взгляд, не очень активно. Просто приведу один такой показательный пример. Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость - вместо положенных 22%, платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей", - сказала на слушаниях в Совфеде по проекту бюджета на трехлетку.

По ее словам, на эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу.

"А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят. И таких примеров - неактуальных, неэффективных, когда-то кем-то пролоббированных - достаточно много", - сказала Матвиенко.