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Глава Росздравнадзора по Самарской области обвиняется в получении взятки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Руководителю территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник.

По версии следствия, осенью 2026 года фигурантка получила 800 тысяч рублей за искажение результатов проверки организации, оказывающей косметологические услуги. Она арестована по решению суда.

Уголовное дело было возбуждено по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Росздравнадзор СКР Самарская область
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