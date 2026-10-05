В МИД РФ заявили о готовности содействовать разрешению афгано-пакистанского конфликта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о готовности России оказать содействие в разрешении конфликта между Афганистаном и Пакистаном в случае обращения сторон.

"Этот же вопрос поднимался в ходе двусторонней встречи Сергея Викторовича Лаврова с господином (главой МИД Афганистана Амир Ханом) Моттаки. И Сергей Викторович повторил всем, кто отслеживает российско-афганские отношения, предложение, что Россия готова любыми способами, возможными, допустимыми, оказать содействие прекращению этого конфликта - либо самостоятельно, либо в паре с другими нашими партнерами, при условии, что обе стороны обратятся с такой просьбой. И мы готовы оказать максимально возможное содействие", - сказал Кабулов журналистам в понедельник.

По словам Кабулова, в ходе состоявшихся в понедельник консультаций в рамках Московского формата все участники "призвали обе стороны воздержаться от военных действий в отношении друг друга, от которых прежде всего очень страдает мирное население, и выразили готовность содействовать способствовать поиску политико-дипломатического решения".