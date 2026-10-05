В Черном море при пожаре на грузовом судне погибли два моряка

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Черном море случился пожар на грузовом судне "Рояд Мамедов", которое ходит под флагом государства Сент-Китс и Невис, пострадал капитан и погибли два члена команды, сообщили румынские СМИ. Еще 11 моряков удалось спасти.

Пожар начался, когда судно находилось вне румынских территориальных вод, но в исключительной экономической зоне страны.

К месту происшествия были направлены румынские поисково-спасательные суда.

Судно вышло из порта Измаил на Украине и следовало в Равенну.