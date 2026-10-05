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Минсельхоз подтвердил, что Россия выполнит все обязательства по экспорту зерна

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума "Биопром-2026" министр сельского хозяйства Оксана Лут.

В 2026/27 сельхозсезоне экспорт зерна осложнен проблемами с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, на который приходилось до 80% отгрузок. В настоящее время прорабатываются и используются альтернативные маршруты экспорта зерна, включающие его отправку через порты Балтики и Дальнего Востока, сухопутные переходы.

По предварительной оценке аналитического центра "Русагротранса", экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6,8 млн тонн против 11,3 млн тонн годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты.

Минсельхоз Оксана Лут Русагротранс
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