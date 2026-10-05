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Бывший депутат Госдумы Дорошенко арестован в Сочи по делу о мошенничестве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему депутату Госдумы РФ Александру Дорошенко, обвиняемому в мошенничестве, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в понедельник.

По данным следствия, Дорошенко и его сообщники умышленно похищали бюджетные средства, предназначенные для ремонта и реконструкции автомобильных дорог Краснодарского края.

Для этих целей участниками преступной группы использовалась Краснодарская краевая ассоциация "Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани" и фонд содействия строительству объектов социально- культурного значения "Моя Кубань".

Всего в период с 2017г. по 2025г. предприятия дорожной отрасли по требованию участников преступной группы внесли в Фонд более 1 млрд 800 млн рублей.

Денежные средства участники преступной группы направляли на подконтрольные банковские счета и выводили в теневой оборот, то есть распоряжались по своему усмотрению.

Дорошенко обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации суда, оснований для избрания Дорошенко меры пресечения в виде залога нет, так как возможность внесения залога у обвиняемого, либо у других лиц на момент рассмотрения ходатайства отсутствует. Мера пресечения в виде домашнего ареста также не может быть применена к Дорошенко ввиду отсутствия заявляемого стороной защиты пригодного жилого помещения.

"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 16 суток, т.е. до 19 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.

Сочи Александр Дорошенко
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