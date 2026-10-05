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Нижегородский министр туризма подал в отставку после инцидента с футболистами и полицией

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что удовлетворил прошение об отставке министра туризма региона Сергея Яковлева после инцидента со скандалом на вокзале с участием полицейских и спортсменов ФК "Нижний Новгород", в ходе которого чиновник находился в нетрезвом состоянии.

"Сегодня Сергей Яковлев подал прошение о своей отставке с должности министра туризма и промыслов Нижегородской области. В свою очередь, принял решение это прошение удовлетворить, он покидает свой пост", - написал губернатор и напомнил, чтов соцсетях и СМИ ранее появилась информация об инциденте, где Яковлев "допустил нецензурные высказывания и недостойное поведение в конфликте с футболистами ФК "Нижний Новгород" и сотрудниками полиции".

"Поведение чиновника, тем более министра, в подобной ситуации не может быть оправдано ничем. Употребление алкоголя в нерабочее время само по себе, разумеется, не запрещено. Но его последствия в виде публичного конфликта, нецензурной лексики, апелляции к своей должности и статусу абсолютно недопустимы", - считает Никитин.

Он также выразил надежду, что эта история "послужит уроком для всех госслужащих региона, к поведению которых будут предъявляться самые строгие требования - как при исполнении обязанностей, так и в жизни в целом".

Ранее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на котором мужчина, представившийся нижегородским министром туризма, на вокзале в Нижнем Новгороде требовал задержать "каждого члена футбольного клуба", потому что они якобы недостойно представляют регион. На другой записи мужчина уже находится в отделении полиции и также представляется чиновником.

Нижний Новгород Глеб Никитин Сергей Яковлев Нижегородская область
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