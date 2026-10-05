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Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Нижнем Новгороде

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки грузовой автомобиль. В кузове были обнаружены чемоданы и сумки. Водитель пояснил, что это личные вещи его пассажира. Тот занервничал, а затем внезапно побежал от сотрудников полиции, но был задержан.

Как написала Волк в канале в Мах, при досмотре в багаже пассажира обнаружены останки людей. По словам задержанного, он убил трех женщин: свою сожительницу, тело которой спрятал в подвале частного дома, и двух ее родственниц, чьи тела расчленил и попытался вывезти.

В свою очередь региональное СУ СКР в своем канале в Мах сообщает, что жителю Нижегородской области предъявлено обвинение в тройном убийстве и дезертирстве.

По данным следствия, обвиняемый ранее самовольно покинул воинскую часть и скрывался от правоохранительных органов в Нижегородской области.

Сначала он во время спора с сожительницей ударил ее монтировкой по голове. От полученных повреждений женщина скончалась. После этого фигурант приехал в Нижний Новгород к матери и дочери жертвы и сообщил им об убийстве.

Те планировали обратиться в полицию, но злоумышленник убил обеих, расчленил их тела и арендовал "Газель", на которой планировал вывезти останки жертв.

Вину он признал частично.

Нижний Новгород Ирина Волк СКР
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