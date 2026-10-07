Два землетрясения магнитудой до 6,1 произошли возле Курильских островов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Землетрясения магнитудой 6,1 и 4,6 с разницей в час произошли в Тихом океане возле Курильских островов, сообщает Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Более сильное землетрясение случилось в 03:48 среды по сахалинскому времени (19:48 вторника по Москве). Его эпицентр находился в 149 км восточнее необитаемого острова Матуа, очаг залегал на глубине 20 км под морским дном.

По данным геофизиков, в городе Северо-Курильск (о. Парамушир) это землетрясение могло ощущаться силой до трех баллов.

Спустя час землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 км восточнее села Малокурильское (остров Шикотан, Южные Курилы).

На Шикотане подземные толчки также могли ощущаться силой до трех баллов.