В вузах обновят курс философии с упором на патриотизм, критическое мышление и этику ИИ

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало обновление курса философии: дисциплину включают в обязательное социогуманитарное ядро вместе с историей России, русским языком и основами российской государственности, проект Концепции курса планируют доработать до февраля 2027 год.

"Доработать Концепцию (преподавания курса философии на нефилософских направлениях подготовки - ИФ) планируется до февраля 2027 года. Затем предстоит подготовка типовой рабочей программы и учебника", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобрнауки.

Там уточняется, что философия представлена в Концепции как дисциплина, формирующая мировоззрение, осознанный патриотизм и критическое мышление, с важным ограничением: критика не должна переходить в отрицание. Задачей преподавателя становится воспитывать не только разумное сомнение, с которого начинается сам процесс мышления, но и ответственность за мировоззренческую позицию. Большое внимание уделено влиянию ИИ.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков напомнил, что в рамках перехода на новую модель высшего образования разрабатывается единая социогуманитарная часть фундаментального ядра дисциплин, которая будет включена в состав всех образовательных программ. Речь идет о наборе из четырех дисциплин: история России, философия, русский язык, основы российской государственности. Преподаваться они будут по единым рабочим программам, получаемые знания - оцениваться по единым контрольно-измерительным материалам.

"Нам предстоит провести работу по обновлению курса философии: определить объем знаний, который должны освоить все без исключения студенты. В то же время необходимо соблюсти баланс между едиными подходами к преподаванию и многообразием исходя из специфики получаемых профессий", - приводятся в сообщении слова министра.

Фальков отметил, что необходимо будет создать новый учебник и комплекс сопутствующих методических материалов, а также увязать курс с тремя другими дисциплинами социогуманитарного ядра, чтобы они эффективно друг друга дополняли.

Он пояснил, что обновленный курс должен учитывать этические вопросы применения искусственного интеллекта - это одна из актуальных философских проблем современности.

"У философии всегда была особая роль в высшей школе. Технологии искусственного интеллекта обостряют значимость философии как способа развития критического мышления. На передний край снова выходит общение преподавателя со студентами. На смену тестам вновь приходят способы, позволяющие оценивать умение обучающегося анализировать разные точки зрения, аргументировать свою позицию, решать сложные практические задачи", - сообщил министр.