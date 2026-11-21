Группировка войск "Восток" продвигается вглубь украинской обороны

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад" и "Север" улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, заявили российские военные в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказал представитель группировки Дмитрий Миськов.

По его словам, за сутки группировкой нанесены удары по пяти украинским бригадам и одному полку, потери ВСУ составили: до 190 военнослужащих, шесть автомобилей, 14 дронов и 18 пунктов управления беспилотной авиацией.

Группировка войск "Центр" продолжает вести активные наступательные действия, нанесла поражение трем бригадам и трем полкам ВСУ, за сутки потери армии Украины составили: свыше 335 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, шесть боевых бронемашин и девять автомобилей, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - сказал представитель группировки Иван Бигма.

Он сообщил, что за сутки группировка нанесла удары по трем украинским бригадам, потери ВСУ составили: свыше 205 военнослужащих, три боевые бронемашины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и миномет.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, барражирующий боеприпас и 91 тяжелый боевой мультикоптер противника", - сказал представитель группировки.

Бигма также сообщил, что за сутки вскрыты и уничтожены: 42 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи, квадроцикл и 28 роботехнических комплексов ВСУ.

"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его информации, за сутки группировка нанесла удары по семи бригадам и двум украинским полкам, потери ВСУ составили: до 150 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 42 пункта управления БПЛА, 54 наземных робототехнических комплекса и шесть складов с запасами материальных средств.

"Средствами ПВО сбиты 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 60 тяжелых БПЛА коптерного типа", - сказал Астафьев.

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли удары по шести бригадам и одному полку ВСУ в Харьковской и Сумской областях, заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Он заявил, что потери армии Украины за сутки составили: свыше 120 военнослужащих, 11 пунктов управления беспилотной авиацией, 36 беспилотников, 30 тяжелых боевых дронов R-18 и пять наземных робототехнических комплексов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили свое положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районе Кривого и Преображенки, уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ и 13 автомобилей", - заявил представитель группировки Андрей Клинов.