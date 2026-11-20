Путин призвал украинцев, в том числе военнослужащих, переходить на сторону РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал украинцев, в том числе военнослужащих украинской армии, переходить на сторону России.

"Если уж говорить про украинцев, я бы хотел, чтобы они это услышали. Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе - в том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей", - сказал Путин в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель", которое опубликовано на сайте Кремля.

Президент к этому призвал и украинских военнослужащих. "Что касается военнослужащих украинской армии, я уже говорил, я не хочу сказать "сдавайтесь в плен", потому что это звучит несколько унизительно. Всё-таки они воюют и воюют достаточно последовательно. Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной", - сказал президент РФ.

Он призвал их переходить "на общую сторону, на правильную сторону истории".

Президент отметил, что на протяжении истории страны в моменты, когда она становилась сильнее и мощнее, сразу появлялись силы, которые хотели "разделять и властвовать".

Он добавил, что и сейчас продолжается такая политика - "стремление понизить потенциал России, сделать ее более сговорчивой, в конечном итоге так или иначе в том или другом виде подчинить своим интересам".

"Это должны понимать и знать все, в том числе те, кто проживает и в России - мы это знаем, понимаем, я это чувствую и вижу по состоянию нашего общества, - и те, кто проживает на территории сегодняшней Украины. Люди должны понимать, что всё, что происходит, и все, кто их поддерживает, в том числе и в сегодняшних условиях противостояния с Россией, делают не в интересах Украины, а в своих собственных интересах с целью всех ослабить, расчленить, разобрать по составляющим частям и подчинить своей воле", - сказал глава государства.

Понимая это, продолжил он, и все люди, в том числе те, кто проживает на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению. "Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин.