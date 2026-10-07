Путин в среду проведет серию международных телефонных разговоров

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, проведет серию международных телефонных разговоров.

День рождения у главы государства редко бывает полностью праздничным днем. Как правило, Путин проводит его на работе и с телефонной трубкой в руке. Так и в этом году у президента РФ запланирована серия международных телефонных разговоров "в первую очередь по случаю дня рождения". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков накануне сообщил журналистам, что "будут и иные мероприятия".

Владимир Путин также получил многочисленные письменные поздравления. Его помощник Юрий Ушаков во вторник сообщил журналистам, что в их числе телеграмма от председателя КНР Си Цзиньпина.

Нередко день рождения главы государства накладывается на мероприятия по линии СНГ. Однако в этом году праздник Путин отметит до отъезда на саммит, который 8-9 октября пройдет в Туркменистане.

Песков рассказал, что для главы государства важны поздравления родных и близких. Зачастую встретиться с ними Путину удается лишь вечером, когда рабочие дела уже позади.