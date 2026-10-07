Лавров в Туркменистане примет участие в СМИД СНГ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду примет участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ.

Мероприятие пройдет в Авазе - центре на берегу Каспийского моря в районе города Туркменбаши.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры подведут предварительные итоги деятельности организации в текущем году, обсудят перспективы развития многопланового сотрудничества в формате Содружества и особое внимание будет уделят тематике 35-летия СНГ, которое отмечается в 2026 году.

Кроме того, как ожидается, главы МИД обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам встречи, указывала Захарова, "ожидается принятие ряда решений, направленных на наращивание взаимодействия в культурно-гуманитарной, правоохранительной сферах, повышение внешнеполитической координации в рамках СНГ".

Кроме того, предполагается, что министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций на будущий, 2027 год, а также согласуют дату и место следующего заседания СМИД СНГ.

Как поясняла Захарова, большинство одобренных на заседании документов по будут переданы на последующее рассмотрение совета глав государств СНГ, которое состоится 9 октября также в Авазе, и совета глав правительств СНГ, которое пройдет в декабре 2026 года в Москве.