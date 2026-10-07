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Матвиенко предложила ООН уточнить статус нейтральных государств

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ООН уточнить статус нейтрального государства.

"Мне кажется, что пришло время все-таки Организации объединенных наций еще раз проанализировать свои документы, свои положения и сделать это для того, чтобы государства постоянного нейтралитета строго соблюдали все уставные правила ООН, международные правила и строго этого придерживались. Может быть, уточнить статус нейтрального государства, может быть, с учетом происходящего актуализировать его, чтобы не размывалось это понятие, и оно не было таким декоративным", - сказала Матвиенко журналистам в Туркменбаши.

Она отметила, что "Туркменистан показывает всем пример, это по-настоящему суверенное государство, государство, которое ведет самостоятельную, взвешенную в интересах своей страны, своего народа внешнюю политику, государство, которое не поддается никаким давлениям, никем не ангажировано, государство, которое не поддерживает незаконные санкции, именно так должны вести себя страны, имеющие статус нейтрального государства".

"Мы видим, что происходит сейчас в мире, скажем, та же Швейцария, которая всегда считалась государством с нейтральным статусом, как она уходит от этих положений, как она подчиняются командам Евросоюза, как они подчиняются санкциям незаконным, как они подчиняются командам, исходящим от НАТО, и так далее. То есть они уже не могут считаться по-настоящему государством, постоянно нейтральным. И происходит коррозия этого понятия", - считает спикер.

Валентина Матвиенко Евросоюз НАТО Туркменистан
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