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Мишустин примет участие в работе агропромышленной выставки "Золотая осень - 2026"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 7 октября, примет участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2026", сообщили в правительственной пресс-службе.

Согласно сообщению, глава правительства выступит на пленарном заседании "Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста" и вручит государственные награды работникам агропромышленного комплекса.

В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут, информирует пресс-служба.

Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз Михаил Мишустин Оксана Лут
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