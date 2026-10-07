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Жители столицы Камчатки ощутили пятибалльное землетрясение

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 в Авачинском заливе у юго-восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в среду в 12:30 по местному времени (03:30 по Москве). Его эпицентр находился в 76 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 45 км под морским дном.

По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до пяти баллов.

Угроза цунами не объявлялась.

Камчатка Петропавловск-Камчатский Авачинский залив
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