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Корвет Тихоокеанского флота провел противолодочное учение в Японском море

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Корвет "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) в акватории залива Петра Великого Японского моря провел учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"Корвет отработал поисковые задачи совместно с самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ", - говорится в сообщении.

Экипаж корвета установил контакт и слежение за обнаруженной субмариной условного противника и принудил ее к всплытию. Боевые расчеты корвета после отказа лодки всплыть уничтожили "неопознанную" субмарину, условно применив торпедное оружие.

Условным противником и целью выступила дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота. В свою очередь подводники на практике отработали задачи преодоления противолодочного рубежа и ухода от преследования.

В ходе учения экипаж корвета "Резкий" также отразил условные атаки "вражеских" дронов и безэкипажных катеров.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота.

ТОФ Японское море
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