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Российские военные уничтожили 156 пунктов управления БПЛА и пять терминалов Starlink ВСУ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад", "Север", "Южная" и "Восток", поразили за сутки 156 пунктов управления БПЛА украинской армии, пять станций спутниковой связи Starlink и 96 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника, сообщили в среду официальные представители войск, которые действуют в зоне СВО.

"Вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink, 46 наземных робототехнических комплексов противника", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам начальника пресс-центра группировки "Север" Василия Межевых, за сутки поражены 35 пунктов управления БПЛА и 13 НРТК вооружённых сил Украины.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев информировал об уничтожении 33 пунктов управления БПЛА и 37 наземных НРТК украинской армии.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли 31 пункт управления беспилотной авиацией, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2026 года Военная операция на Украине
Starlink ВСУ Украина
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