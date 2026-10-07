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Иркутская область прорабатывает возможность прямых поставок топлива с НПЗ Кузбасса

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области прорабатывает возможность прямых поставок в регион топлива с Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области, сообщила пресс-служба облправительства по итогам участия губернатора Игоря Кобзева в заседании федерального оперштаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака.

"В Иркутской области продолжает действовать режим повышенной готовности, сохраняются ограничения по продаже топлива. Правительством региона прорабатывается возможность организовать прямые поставки топлива с Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным облправительства, все виды топлива потребителям отпускают более 80% АЗС региона.

"Отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения предприятий сельского хозяйства сжиженным углеводородным газом (СУГ). Необходимо наладить прямые поставки СУГ в адрес региональных операторов для обеспечения продовольственной безопасности", - цитирует пресс-служба Кобзева.

В сообщении отмечается, что вице-премьер Новак также обсудил ситуацию на топливном рынке региона с губернатором во время рабочей встречи.

Иркутская область Кузбасс НПЗ
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