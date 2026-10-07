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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих геополитических рисков, с одной стороны, и растущих мировых цен на нефть, с другой стороны.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2329,29 пункта (+0,03%), индекс РТС - 856,1 пункта (+0,03%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Т-Технологий" (+0,3%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), МКПАО "Яндекс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "Русала" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над разрешением конфликта на Украине, и урегулирование приближается. "Мы пока еще не завершили (конфликт - ИФ) между Россией и Украиной. Я работаю над этим. (...) Это довольно скоро произойдет. (...) Верите или нет, но оно (урегулирование конфликта - ИФ) действительно все ближе", - сказал Трамп на мероприятии в Мэриленде. Президент вновь подчеркнул, что лично "завершил восемь войн".

Кроме того, президент США Трамп заявил, что в скором времени намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "У меня запланирован телефонный разговор. Он пройдет очень скоро", - сказал он журналистам в Мэриленде. Так Трамп ответил на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он с российским коллегой выявленную в Иркутской области инфекцию.

4 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная. "Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз - "пневмония неустановленной этиологии", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. "Ни у кого из контактных изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены", - добавили в пресс-службе.

Мировые цены на нефть 7 октября утром умеренно подрастают после незначительных изменений накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве увеличилась на 0,96%, до $101,55 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,87%, до $90,22 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник выросли, при этом значения S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Поддержку рынку оказало снижение доходностей американских гособлигаций (ранее достигавших многолетних максимумов) и цен на нефть. Это ослабило опасения, беспокоившие инвесторов в последние недели, и позволило им переключить свое внимание на приближающийся сезон квартальной отчетности.

Аналитики в среднем прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 30,6% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG. Трейдеры сейчас оценивают всего в 19% вероятность того, что Федеральная резервная система понизит базовую ставку на заседании в этом месяце, согласно инструменту FedWatch. Неделей ранее показатель составлял почти 51%.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,06%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США 7 октября.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга, Японии и Южной Кореи снижаются на 0,1-1,1%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

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