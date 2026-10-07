В Воронежской области за ночь сбили 64 беспилотника

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью в течение ночи ликвидировано 64 БПЛА, при падении обломков повреждена линия электропередачи, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над девятью районами и двумя городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата (...) По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем канале в мессенджере Max в среду.

По словам губернатора, в результате падения обломков на юге региона повреждена линия электропередачи, несколько сел временно остаются без электроснабжения.