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Минобороны РФ заявило о поражении за ночь 311 беспилотников ВСУ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в среду.

По информации ведомства, БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, Республики Крым и над Черным и Азовским морями.

Минобороны РФ Украина
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