Военные сообщили о поражении объектов по сборке "Фламинго" и FP-9 в Киеве и Киевской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России поразили в Киеве и в Киевской области объекты, где велась сборка ракет "Фламинго" и оперативно-тактических ракет FP-9, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате удара поражены: в городе Киев и Киевской области промышленное предприятие (ООО "Умные Боеприпасы"), осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в среду.

Поражены также "цех сборки и место хранения беспилотных летательных аппаратов (ЧАО "Фанплит") в г. Киев, на базе которого осуществляется производство комплектующих для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", и также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2", говорится в сообщении.