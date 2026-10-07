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Минобороны РФ заявило о поражении связанных с ВСУ предприятий в Кировоградской и Полтавской областях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на среду нанесли удары по связанным с вооруженными силами Украины промышленным предприятиям в Кировоградской и Полтавской областях, заявили в Минобороны РФ.

"В Кировоградской области: (поражен) цех "Группы промышленных предприятий "Александрия" в населенном пункте Александрия по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

"Табачная фабрика "JTI Украина" (поражена) в населенном пункте Кременчуг, на производственных мощностях предприятия организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ", - сообщило Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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