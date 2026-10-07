Бронирования отелей "Новогодней столицы России-2027" Вологды выросли на 40%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вологда в этом году встретит Новый год в статусе "Новогодней столицы России-2027", бронирования объектов размещения на новогодние каникулы выросли примерно на 40% год к году, сообщает в среду Российский союз туриндустрии.

"По данным пресс-службы платформы Bronevik.com на начало октября, количество ранних бронирований на новогодние праздники в городе выросло на 41% год к году. Средний чек за ночь на данный момент составляет 5,1 тыс. рублей, увеличившись на 21% по сравнению с прошлым годом. Однако он остается заметно ниже среднего показателя по России - 8,8 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В РСТ поясняют, что в Вологде туристы чаще всего выбирают бюджетные варианты размещения: 29% бронирований приходится на объекты без категории, 23% - на отели 2* и 13% - на отели 1*. Еще 19% ранних бронирований совершено в отелях 4*, 10% - в 5* и 6% - в 3*. При этом ближе к праздникам средний чек, и структура спроса могут измениться.

У сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок.ру" похожая статистика: рост бронирований на новогодние праздники: с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 составил 38% год к году. Город занимает седьмое место среди всех российских направлений по количеству бронирований, поднявшись с 11-го места, которое занимал годом ранее.

На "Островке" туристы тоже чаще всего выбирают в Вологде объекты размещения среднего ценового сегмента. Структура бронирований по типам объектов размещения на новогодние праздники 2026-2027 годов выглядит у сервиса так: апартаменты - 36%, отели 3* - 25%, без звезд - 14%, 1* - 13%, 4* - 4%, 5* - 4%, гостевые дома - 2%, хостелы - 1%. Средняя стоимость за ночь - 6,1 тыс. рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года.

В праздничную программу в новогодней столице вошли концерты, гастрономические фестивали и уличные представления. Все они будут объединены общей концепцией "Вологодское зазимье", в основу которой вошли природа Русского Севера, народные промыслы, фольклор и традиции. В программе - фестиваль русского валенка "Наваляй по-вологодски", всероссийский фестиваль огненных искусств "Огниво", фестиваль конструкторов "Богатыри Деда Мороза", Всероссийский фестиваль уличных театров, фестиваль русской северной кухни "Холодец". В новогоднюю ночь на Кремлевской площади, состоится большой праздничный концерт. Новогодние мероприятия станут началом празднования 880-летия Вологды, которое будет отмечаться в 2027 году.

Статус "Новогодняя столица России" города страны начали получать в 2012 году по инициативе Минкультуры. Столица выбирается на основе заявок самих городов экспертным советом министерства. Цель проекта - развитие внутреннего и событийного туризма в стране. В 2026 году новогодней столицей России была Рязань, где спрос на размещение в праздничный период вырос примерно на 30% к предыдущему году.