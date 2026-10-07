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Механизатор погиб в поле при атаке FPV-дрона в Курской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Большесолдатском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Накануне между селами Большое Солдатское и Козыревка FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал работающий в поле трактор. К сожалению, в результате атаки погиб 40-летний механизатор", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Хинштейн призвал жителей региона к бдительности в связи с атаками ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2026 года Военная операция на Украине
Курская область
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