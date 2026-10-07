Механизатор погиб в поле при атаке FPV-дрона в Курской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Большесолдатском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Накануне между селами Большое Солдатское и Козыревка FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал работающий в поле трактор. К сожалению, в результате атаки погиб 40-летний механизатор", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Хинштейн призвал жителей региона к бдительности в связи с атаками ВСУ.